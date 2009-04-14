Dresdner Bank закрывает представительство в Украине

Dresdner Bank AG (Германия) решил ликвидировать представительство в Украине, сообщил банк в украинской официальной прессе.

"Представительство "Дрезднер Банк АГ" в Киеве… ликвидируется согласно решению правления "Дрезднер Банк АГ", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, в начале 2009 года Commerzbank завершил приобретение Dresdner Bank.

Напомним, в начале марта группа ING объявила о решении закрыть свой розничный бизнес в Украине. До 29 мая будет закрыто 23 офиса банка в Киеве, а 16 тысячам владельцам счетов в банке будет предложено забрать свои деньги или перевести их в другие банки.

19 февраля главный акционер Укрсиббанка – французский банк BNP Paribas сообщил о намерении закрыть 100 отделений украинского банка.

Еще раньше Укрсоцбанк, принадлежащий итальянской группе UniCredit, сообщил о планах по реорганизации филиальной сети – вместо 27 областных филиалов останется 7 так называемых макрорегиональных центров.