Глава Банка Таджикистана подозревается в хищении

Председатель Центробанка Таджикистана Мурадали Алимардонов подозревается в хищении 850 млн долл. бюджетных денег. Такие данные содержатся в отчете независимого аудита Ernst & Young, сообщает Газета.Ру со ссылкой на Guardian.

Согласно этим данным, под управлением Алимардонова с 1996 по 2008 годы банк перевел 856 млн долл. на счета компании «Кредит-Инвест», которой управляет сам Алимардонов и члены его семьи. Кроме того, еще 221,5 млн долл., выделенные в 2004-2007 годах на инвестиции в хлопковой промышленности остаются пропавшими без вести.

Представители Ernst & Young сообщили, что многие документы были уничтожены перед проверкой. Чиновники в правительстве пока никак не комментируют эту информацию.

Правительство Таджикистана было вынуждено согласиться на проведение независимого аудита ЦБ и других государственных предприятий после скандала с МВФ. Международный валютный фонд в прошлом году потребовал выплату $47 млн в связи с обвинениями о том, что власти Таджикистана фальстфтцтровали данные о национальных запасах.