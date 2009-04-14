Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) предлагает предоставить право Национальному банку Украины, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) и самой Комиссии вводить в условиях кризиса мораторий на регистрацию новых финучреждений.

Так, Госфинуслуг обнародовала на своем сайте проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины», в котором предлагается предоставить возможность органам, осуществляющим регулирование деятельности финансовых учреждений и рынков финансовых услуг (которыми являются НБУ, ГКЦБФР и Госфинуслуг), в случае возникновения кризисных явлений устанавливать на время существования таких явлений, на срок до одного года, мораторий «на внесение в соответствующие государственные реестры финансовых учреждений записей о новых финансовых учреждениях относительно всех или отдельных видов финансовых учреждений и/или на выдачу лицензий на осуществление определенных видов хоздеятельности по предоставлению финансовых услуг финансовым учреждениям, которые не имели до этого лицензий на соответствующие виды хозяйственной деятельности, а также на возобновление временно остановленных лицензий».

Комиссия отмечает, что сегодня, несмотря на финансовый кризис, вышеупомянутые госорганы обязаны проводить регистрацию и лицензирование новых финучреждений, что делает возможным передачу этим финучреждениям активов уже существующих компаний с сохранением обязательств в таких компаниях, что в результате приводит к невозможности выполнения ими своих обязательств перед гражданами и банкротству.