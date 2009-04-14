Россия может привлечь до 5 млрд. долл.

Россия может привлечь на внешнем рынке до 5 миллиардов долларов, сообщил журналистам во вторник директор долгового департамента Минфина РФ Константин Вышковский, передает РИА Новости.

"Я не думаю, что на первом этапе можно говорить о сумме больше 5 миллиардов долларов", - сказал Вышковский, отвечая на вопрос, какую сумму РФ рассчитывает привлечь на внешнем рынке.

"Россия не занимала с 1998 г., поэтому нельзя выйти с большим объемом. Необходимо рынок готовить, и это не столько решение проблемы дефицита. Говорить о реальном возмещении дефицита за счет средств, которые мы берем из Резервного фонда РФ, пока не приходится", - сказал он.

При этом он добавил, что это будут среднесрочные бумаги на 3-5 лет.

Ранее во вторник вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что Россия может в 2010 году выйти на рынок внешних заимствований, а в 2009-м провести road-show.