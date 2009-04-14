У России в ближайшие 50 лет не будет благоприятных внешних условий

Министр финансов России Алексей КУДРИН считает, что столь благоприятных внешних условий, как в последние 10 лет, у России в ближайшие 10-50 лет не будет, сообщает РБК.

По его словам, необходимо быть готовыми к тому, что "внешняя конъюнктура и спрос на мировом рынке, в том числе, и для России, будут не такими успешными, как после кризиса 1998 г., когда низкие цены и неготовность бюджетной системы все же сопровождались благоприятными внешними экономическими условиями", - заявил А.КУДРИН.

Одновременно министр финансов сделал прогноз, что спад экономики США продлится 16-18 месяцев. "Это означает, что и выход (из кризиса) продлится несколько лет", - сказал он.