Украина получит очередной транш кредита от МВФ

В Партии регионов уверены, что Украина получит очередной транш кредита от Международного валютного фонда, но не на унизительных для государства и народа условиях.

Об этом заявил сегодня заместитель председателя Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что в «Партии регионов уверены: Украина получит очередной транш кредита Международного валютного фонда, хотя необходимые для этого законопроекты в том виде, в котором их предоставило правительство, регионалы поддерживать не будут».

«Мы считаем, что нужно вести переговоры с МВФ по предоставлению кредита, и более того, мы уверены, что МВФ предоставит кредит Украине. Но не надо ставить наше государство в то унизительное положение, в которое пытаются поставить его и Президент ЮЩЕНКО, и премьер-министр ТИМОШЕНКО», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что проекты законов относительно сбалансирования финансов НАК «Нафтогаз Украины» и Пенсионного фонда, предоставленные правительством, в случае их реализации могли бы привести только к обнищанию граждан и увеличению давления на бизнес.

А.ЕФРЕМОВ также выразил уверенность, что правительство будет вынуждено учесть предложения Партии регионов к антикризисной программе, потому что у него «не хватает потенциала, чтобы разработать свою программу».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 апреля, Верховная Рада Украины не включила в повестку дня работы парламента законопроекты, которые касаются сотрудничества с Международным валютным фондом.

За включение этих законопроектов в повестку дня голосовали в полном составе фракции БЮТ и Блока Литвина, а фракция НУ-НС голосовала лишь частично, поэтому голосов не хватило.

Фракции Партии регионов и КПУ не поддержали включение этих законопроектов в повестку дня.

В этой связи лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что его политическая сила не допустит получения Украиной кредита МВФ на условиях, которые могут привести к ухудшению жизни людей.