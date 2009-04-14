Platinum Bank завершил ребрендинг подразделений

Platinum Bank завершил ребрендинг своих структурных подразделений.

Как сообщила директор по продажам Platinum Bank Елена ФРАНКОВСКАЯ сегодня на пресс-конференции в УНИАН: «Абсолютно все точки по всей Украине уже на сегодняшний момент представлены под новым брендом Platinum Bank, и на сегодняшний день все наши точки переоформлены».

По словам генерального директора Platinum Bank Грегори КРАСНОВА, на сегодня банк насчитывает 5 отделений в каждом из крупнейших городов Украины, а также 400 пунктов присутствия по всей территории страны.

Как сообщалось, в ноябре 2008 года компания "IMB Group (Public) Limited", материнская структура ОАО «Платинум Банк» (на тот момент ЗАО «Международный ипотечный банк») и компании, работающей на рынке потребительского кредитования Украины "Family Credit", заявила о проведении ребрендинга.

Тогда же компания заявила о новой стратегии, ключевыми моментами которой стало ускорение развития краткосрочного кредитования, наличные кредиты и кредитные карты, привлечение депозитов, а также прекращение ипотечного кредитования.

Справка УНИАН. ОАО «Платинум Банк» (до марта 2009 года - ЗАО «Международный ипотечный банк») зарегистрировано 10 января 2005 года.

Единственным акционером банка на сегодня выступает IMB Group Public Ltd (Кипр).