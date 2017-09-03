"Отрезать Северную Корею экономически": США готовят новые санкции против КНДР

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил в воскресенье, что готовит новые экономические санкции против Северной Кореи в ответ на последние ядерные испытания. Как пишет Politico, об этом он заявил в эфире FoxNews.

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«Понятно, что такое поведение совершенно неприемлемо», - сказал Мнучин в эфире «Fox News Sunday».

«Мы уже начали с санкций против Северной Кореи, но я собираюсь разработать пакет санкций, чтобы представить его президенту для утверждения, что любой, кто хочет заниматься торговлей или бизнесом с ними, не сможет торговать или вести бизнес с нами», - пояснил Мнучин.

«Мы будем работать с нашими союзниками. Мы будем работать с Китаем, но люди должны отрезать Северную Корею экономически. Это неприемлемое поведение», - подчеркнул глава Минфина США.

Как сообщал УНИАН, власти Северной Кореи в воскресенье, 3 сентября, официально объявили об успешном проведении испытания водородной бомбы. Эти действия КНДР осудили мировые лидеры, а также международные организации. В том числе, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Себастьян Курц призвал Совбез ООН отреагировать на ядерные испытания Северной Кореи и назвал действия КНДР безрассудными и безответственными.

Незадолго до этого Япония подтвердила, что КНДР провела новый этап ядерных испытаний. Японские сейсмологи сообщили, что сила землетрясения, зафиксированного на территории КНДР, на этот раз была в десять раз больше, чем в сентябре 2016 года, когда Пхеньян в последний раз проводил ядерные испытания.

В связи с этим Япония выразила официальный протест через свое посольство в Пхеньяне. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал ядерные испытания Пхеньяна «абсолютно неприемлемыми».

Ранее стало известно, что сейсмологи Южной Кореи и Китая утром в воскресенье, 3 сентября, зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,6 и 4,6 неподалёку от привычного места проведения ядерных испытаний КНДР. По оценкам американских экспертов, сила толчков достигала магнитуды 6,3.