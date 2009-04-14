НБУ ужесточил правила осуществления валютных операций

Национальный банк Украины ужесточил правила осуществления валютных операций.

Новые нормы регулирования валютного рынка предусмотрены в постановлении Нацбанка от 28 февраля 2009 года № 108 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», текстом которого располагает УНИАН.

Данное постановление зарегистрировано в Минюсте 8 апреля 2009 года под № 324/16340 и вступает в силу через 10 дней после регистрации.

Документом, в частности, предусмотрено введение временного запрета, до 1 января 2010 года, на осуществление субъектами межбанковского валютного рынка Украины валютных операций по купле-продаже иностранной валюты за гривни на условиях "спот".

Нацбанк также запретил резидентам, в том числе уполномоченным банкам, валютные операции по купле-продаже иностранной валюты или банковских металлов на условиях "форвард".

Кроме того, регулятор запретил покупку, обмен иностранной валюты на межбанковском рынке с целью формирования резервов под задолженность в иностранной валюте для возмещения возможных потерь по кредитным операциям. Ранее Нацбанк обязал исключить сформированные резервы под валютные кредиты из расчета валютной позиции и в дальнейшем формировать эти резервы в гривне.

Кроме того, НБУ запретил покупать валюту на межбанке для обеспечения договоров по операциям купли-продажи ценных бумаг украинских эмитентов, отменив пункт 1 постановления Нацбанка № 36 от 29 января 2003 года «Об осуществлении операций с ценными бумагами украинских эмитентов».