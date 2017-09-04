Всемирный банк за 25 лет выделил Украине почти $12 миллиардов
Средства были направлены на развитие приоритетных отраслей и сфер экономики, поддержку реформ и сбалансирование бюджета Украины.
Всемирный банк в течение 25 лет выделил на финансирование инвестиционных проектов в Украине 11,605 миллиарда долларов, сообщается на сайте Министерства финансов.
Читайте такжеВсемирный банк планирует закупать товары и услуги через Prozorro
Как отмечается в сообщении, средства были направлены на институциональное развитие органов государственной власти, поддержку отдельных направлений и проектов в приоритетных отраслях и сферах, а также системные проекты, направленные на поддержку реформ и сбалансирования государственного бюджета Украины.
Также сообщается, что министр финансов Украины Александр Данилюк принял участие в очередном совместном пересмотре портфеля проектов Всемирного банка в Украине, однако результаты этого пересмотра не уточняются.
Справка УНИАН. Всемирный банк - международная финансовая организация, предоставляющая финансовую и техническую помощь развивающимся странам. За последние два года Группа Всемирного банка предоставила Украине около 4,7 миллиарда долларов США в форме бюджетной финансовой помощи, инвестиционных операций и финансирования частного сектора.