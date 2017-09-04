Всемирный банк за 25 лет выделил Украине почти $12 миллиардов

Всемирный банк в течение 25 лет выделил на финансирование инвестиционных проектов в Украине 11,605 миллиарда долларов, сообщается на сайте Министерства финансов.

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Как отмечается в сообщении, средства были направлены на институциональное развитие органов государственной власти, поддержку отдельных направлений и проектов в приоритетных отраслях и сферах, а также системные проекты, направленные на поддержку реформ и сбалансирования государственного бюджета Украины.

Также сообщается, что министр финансов Украины Александр Данилюк принял участие в очередном совместном пересмотре портфеля проектов Всемирного банка в Украине, однако результаты этого пересмотра не уточняются.

Справка УНИАН. Всемирный банк - международная финансовая организация, предоставляющая финансовую и техническую помощь развивающимся странам. За последние два года Группа Всемирного банка предоставила Украине около 4,7 миллиарда долларов США в форме бюджетной финансовой помощи, инвестиционных операций и финансирования частного сектора.