Кабмин сегодня намерен принять решения для работы с МВФ

Учитывая отсутствие результативности работы Верховной Рады по принятию ряда законопроектов, сегодня Кабинет министров Украины намерен принять ряд решений, позволяющих возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил сегодня исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Мы планируем, пока нет конструктива и диалога с депутатским корпусом, урегулировать этот вопрос теми решениями, которые может принять правительство», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он сообщил, что только что провел встречу с представителями МВФ, в ходе которой убедился, что они с пониманием относятся к существующему уровню диалога, который сейчас происходит в Украине.

И.УМАНСКИЙ отметил, что сегодня на заседании Кабмина планируется принять около 20 решений, в частности о финплане НАК «Нафтогаз Украины», ряд документов, касающихся энергетики, а также социальных вопросов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 апреля, Верховная Рада Украины не включила в повестку дня работы парламента законопроекты, которые касаются сотрудничества с Международным валютным фондом. За включение этих законопроектов в повестку дня голосовали в полном составе фракции БЮТ и Блока Литвина, а фракция НУ-НС голосовала лишь частично, поэтому голосов не хватило.

Фракции Партии регионов и КПУ не поддержали включение этих законопроектов в повестку дня.

В этой связи лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что его политическая сила не допустит получения Украиной кредита МВФ на условиях, которые могут привести к ухудшению жизни людей.