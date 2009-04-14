ВР хочет ограничить админдавление на бизнес

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О защите экономической конкуренции».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 347 из 429 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом с целью выведения из сферы предварительного государственного контроля случаев концентрации субъектов хозяйствования, которые не могут существенно повлиять на состояние конкуренции на товарных рынках, предлагается увеличить показатель совокупного годового оборота или стоимости активов всех участников концентрации, за превышение которого получение предварительного разрешения на концентрацию становится необходимым, с эквивалента 12 до 50 миллионов евро. При таком значении отношение порогового показателя к размеру годового ВВП приближается к соотношению, которое существует сейчас в Европейском Союзе (0,05 % но 0, 041%), а учитывая, что годовые темпы прироста ВВП в Украине выше, чем в ЕС, в ближайшее время они практически сравняются. Пропорционально, с 1 до 4 миллионов евро предлагается также увеличить индивидуальные показатели объемов реализации (стоимости активов) участников концентрации, превышение которых создает обязанность получения предварительного разрешения.

Также с целью выведения из сферы предварительного государственного контроля случаев концентрации субъектов хозяйствования, у которых показатели объемов реализации (стоимости активов), которые превышают пороговые значения, имеет лишь продавец, предлагается изъять из части первой статьи 24 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» норму, которая устанавливает необходимость получения разрешения на концентрацию субъектов хозяйствования в зависимости от показателей лишь одного участника концентрации в Украине.

В то же время с целью оставления в сфере предварительного государственного контроля случаев концентрации субъектов хозяйствования при участии больших иностранных инвесторов, которые составляют существенную потенциальную конкуренцию для украинских рынков, и больших отечественных субъектов хозяйствования, предлагается ввести норму, согласно которой нуждается в получении предварительного разрешения концентрация, чьими участниками является иностранный субъект хозяйствования независимо от того, действует ли он в Украине, и отечественный субъект хозяйствования, если показатели объемов реализации (стоимости активов) у каждого превышают эквивалент 50 миллионов евро.