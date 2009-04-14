Межбанк: доллар остался почти на месте

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9870/8,0440, к 11:00 сузился спрэд 8,0000/8,0350. К закрытию ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,0150/8,0350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2380/0,2405, к 12:00 цены повысились до 0,2394/0,2406. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2396/0,2406. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,3476 (-0,1024).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3260/1,3380. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6095/10,6910, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,6275/10,6880, и к 12:00 составили 10,6350/10,6635. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,6545/10,6870.