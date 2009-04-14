S&P поместило рейтинг Киева в список CreditWatch

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s поместило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга Киева на уровне «ССС+» в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

«Это рейтинговое действие обусловлено растущим давлением, вызванным краткосрочными заимствованиями в результате относительно неожиданного решения города о привлечении двух банковских займов для погашения задолженности по оплате тепловой энергии», – заявил кредитный аналитик Standard & Poor`s Карен ВАРТАПЕТОВ.

В сообщении отмечается, что рейтинг Киева отражает недавно пониженный суверенный рейтинг, а также учитывает значительный объем долга города и связанные с ним валютные риски. «До последнего времени первый платеж Киева по погашению основной суммы долга приходился на 2011 год. Однако в результате недавнего решения о привлечении краткосрочных банковских кредитов для погашения кредиторской задолженности по оплате тепловой энергии расходы на обслуживание и погашение долга уже в 2009-2010 гг. превысят ранее ожидавшийся уровень», – отмечает S&P.

Также сообщается, что положительное влияние на уровень рейтингов оказывает роль Киева как столицы и экономического центра Украины.

S&P указывает, что помещение рейтингов в список CreditWatch с негативным прогнозом отражает подверженность города риску рефинансирования на фоне проблем с ликвидностью, который возрос в результате неожиданного решения прибегнуть к краткосрочным заимствованиям.

Рейтинговое агентство отмечает, что выведет рейтинги из списка CreditWatch и оставит их на прежнем уровне, если центральное правительство предоставит четкое и надежное подтверждение своей готовности оказать своевременную поддержку городу в случае необходимости выполнить обязательства по обслуживанию и погашению недавно привлеченных займов. Другими факторами, позволяющими произвести такое рейтинговое действие, могут стать взвешенный подход администрации Киева к управлению долгом и ликвидностью, а также заметное повышение объема поступлений доходов города.

«Тем не менее, рейтинги могут быть понижены, если город будет и дальше проводить рискованную политику привлечения краткосрочных заимствований в текущем году и (или) если центральное правительство не посчитает нужным подтвердить свое однозначное намерение оказывать городу финансовую поддержку, – подчеркнул К.ВАРТАПЕТОВ. – Дополнительным фактором, способным неблагоприятно повлиять на рейтинги Киева, может стать негативное рейтинговое действие в отношении Украины».

Как сообщал УНИАН, кредит в размере 900 млн. грн. для погашения задолженностей перед АЭК «Киевэнерго» предоставили столице банки «Хрещатик» и «Альфа-Банк». Из них 150 млн. грн. перечислил банк «Хрещатик», еще 750 млн. грн. – «Альфа-Банк».