Налоговики перечислили в Сводный бюджет 37,7 млрд. грн.

В Сводный бюджет Украины в январе-марте текущего года налоговиками собрано 37,7 млрд. грн. платежей.

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой администрации Украины Сергей БУРЯК сегодня на заседании Согласительной рабочей группы Украинского союза промышленников и предпринимателей, Федерации работодателей Украины и ГНАУ относительно рассмотрения проблемных вопросов.

Как информировали УНИАН в пресс-службе ГНАУ, по данным С.БУРЯКА, бюджетная роспись за I квартал 2009 года по сбору платежей в Общий фонд государственного бюджета выполнена на 103,1%, дополнительно получено 668,5 млн. грн.

Он также отметил, что в условиях недостаточности оборотных средств предприятий, стратегическим направлением работы налоговой службы остается обеспечение своевременного возмещения налога на добавленную стоимость.

На протяжении января-марта этого года на расчетные счета налогоплательщиков возмещено 7,1 млрд. грн. налога на добавленную стоимость.

Предотвращено 2,1 млрд. грн. неправомерно заявленных сумм к возмещению, что на 188,1 млн. грн., или 9,8% больше аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, сообщил С.БУРЯК, продолжается работа по сопоставлению данных расшифровок налоговых обязательств и налогового кредита. В марте 2009 года 79,2% расшифровок было подано в электронном виде. Это позволило повысить результативность контрольно-проверочной работы и выявить предприятия – „налоговые ямы”. По результатам отработки этой категории плательщиков НДС возбуждено 101 уголовное дело, сумма нанесенного государству ущерба составляет 94,4 млн. грн., доначислено к уплате в бюджет 166 млн. грн., сказал председатель ГНА.

В ходе встречи также обсуждались вопросы администрирования и возмещения налога на добавленную стоимость предприятиям, необходимость осмотрительного отношения к выбору бизнес-партнеров, которые могут оказаться „налоговыми ямами”. Речь шла также о законодательных инициативах, направленных на упрощение администрирования налогов и тому подобное.