Гривня продолжает сдавать позиции на межбанке
12:48, 04 сентября 2017Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,83/30,86 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В понедельник, 4 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,87/25,89 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,83/30,86 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,44/0,45 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,9175 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 172 сделки на сумму 94,6 миллиона долларов.
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