Гривня продолжает сдавать позиции на межбанке

В понедельник, 4 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,87/25,89 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,83/30,86 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,44/0,45 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,9175 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 172 сделки на сумму 94,6 миллиона долларов.