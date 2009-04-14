Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отвергает обвинения в причастности к срыву голосования за внесение в повестку дня законопроектов, необходимых для возобновления сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал во время пребывания в Киевской области.

Президент подчеркнул, что в парламенте есть коалиция, которую возглавляет премьер-министр, и именно эта коалиция должна нести ответственность за голосование в Верховной Раде.

Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к тому, что коалиция не имеет 226 голосов.

«За голосование в парламенте отвечает премьер-министр и возглавляемое ею большинство», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время, он отметил, что как Президент пытается делать все возможное для того, чтобы решения, необходимые для страны, принимались.

«Я не принимаю никаких обвинений от кого бы то ни было. Собрать подписи, чтобы назначить на должности - воля нашлась, а собрать голоса на необходимые решения – нет», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 апреля, Верховная Рада Украины не включила в повестку дня работы парламента законопроекты, касающиеся сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности, не были включены к рассмотрению законопроекты: «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» (относительно безотлагательных мер по обеспечению энергетической безопасности Украины); «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения» и «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (относительно пересчета пенсий работающим пенсионерам).

За включение данных законопроектов в повестку дня голосовали в полном составе фракции БЮТ и Блока Литвина, но фракция НУ-НС голосовала лишь частично, поэтому голосов не хватило.

Фракции Партии регионов и КПУ не поддержали включение данных законопроектов в повестку дня.

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО обвинил В.ЮЩЕНКО в срыве голосования за эти законопроекты. "Сегодня при прямому и очевидному указанию Президента ЮЩЕНКО были провалены антикризисные проекты законов", - сказал он.