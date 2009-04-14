Кабмин планирует откорректировать постановление о рекапитализации

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует откорректировать совместное с Национальным банком постановление о рекапитализации банков для того, чтобы ускорить начало этой процедуры в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Кабмина.

Она подчеркнула, что сегодня идет очень постепенный переход к поддержке правительством банков, в которых НБУ ввел временные администрации.

«Хочу подчеркнуть, что вхождение правительства в капитал банков, которые сегодня считаются проблемными, предусматривает защиту вкладчиков этих банков, которые держат там депозиты, расчеты по которым не проводятся», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля т.г. Кабинет министров и Нацбанк Украины приняли совместное постановление об усовершенствовании порядка рекапитализации проблемных коммерческих банков. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Кабмине.

«По сути, речь идет о выкупе правительством контрольных пакетов акций таких банков. Сегодня мы такое постановление приняли, и после того как оно будет опубликовано, у нас будут все возможности для того, чтобы правительство имело возможность приобрести такие банки и защитить людей», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

13 апреля на координационном совещании Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА в течение двух дней совместно выработать единый механизм рекапитализации банков.

Первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ 13 апреля сообщил журналистам, что в Украине сегодня 26 банков отвечают критериям, при которых может проводиться рекапитализация. Он уточнил, что имеются в виду показатели системности банка, а именно объем вкладов не менее 1% и объем активов более 2% от общего объема по банковской системе страны.

По словам А.ШАПОВАЛОВА, сегодня готовятся к рекапитализации около 7 банков, при этом он не исключил, что их число уменьшится.

Он отметил, что в НБУ также считают целесообразным конкретизацию условий, при которых государство может принимать участие в капитале коммерческого негосударственного банка. Как пример А.ШАПОВАЛОВ назвал условие, что рекапитализироваться будут те банки, которые реструктуризировали свои обязательства перед внешними и внутренними кредиторами и т.д.