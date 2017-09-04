Золото подорожало до максимума почти за год

Стоимость золота в ходе сегодняшних торгов выросла до максимума почти одного года на фоне бегства инвесторов от риска в связи с беспокойством о том, что КНДР может снова запустить ракету, после шестого и самого мощного ядерного испытания, сообщает Reuters.

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"В 12:03 по Киеву золото торговалось по 1334,21 доллара за тройскую унцию по сравнению с 1324,57 доллара за унцию при закрытии торгов в пятницу. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подорожали на 9,5 доллара до 1340 долларов за унцию", - говорится в сообщении.

При этом серебро торговалось по 17,82 доллара за унцию по сравнению с 17,68 доллара к закрытию торгов в пятницу, платина стоила 1009,24 доллара по сравнению с 1004,50 доллара, палладий - 985,00 доллара против 980,50 доллара.

Южная Корея в понедельник заявила, что обсуждает с США размещение авианосцев и стратегических бомбардировщиков на Корейском полуострове после того, как появились признаки готовящихся Пхеньяном новых ракетных испытаний.

Северная Корея провела в воскресенье шестые по счету ядерные испытания, в ходе которых, как заявляет Пхеньян была протестирована усовершенствованная водородная бомба. Новый шаг КНДР может привести к "масштабным" ответным действиям со стороны США, в случае угрозы для самого государства или его союзников.

Иена и суверенные облигации Японии также выросли в понедельник, так как проведенное Северной Кореей ядерное испытание спровоцировало интерес к активам-убежищам, хотя потери фондовых рынков были ограничены.

Инвесторы также ожидают заседания Европейского Центробанка в четверг. По мнению экономистов, ЕЦБ не изменит курс монетарной политики в этом месяце, но регулятор, вероятно, объявит о сокращении программы покупки активов в октябре.