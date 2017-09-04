В Раде пообещали повысить украинцам зарплаты

В государственный бюджет на 2018 год планируется заложить увеличение заработных плат. Об этом сообщает Газета.иа со ссылкой на заявление спикера парламента Андрея Парубия.

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"Сегодня мы стараемся работать в тех рамках, чтобы до 15-го проект бюджета уже был предоставлен депутатам для будущего обсуждения. Надеюсь, нам удастся эти этапы выдержать...

Относительно конкретных цифр, их конечный результат будет после обсуждения в комитетах, между Верховной Радой и Кабинетом министров. Хочу подтвердить, что повышение заработных плат будет одним из приоритетов в рассмотрении бюджета", - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2017 года минимальную зарплату в Украине повысили более чем в 2 раза - до 3200 гривень.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине с 1 мая 2017 года установлен на уровне 1684 гривень.

Среднемесячная номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2017 года по сравнению с прошлым месяцем увеличилась на 7,6% - до 7360 гривень.

По сравнению с июнем 2016 года, рост средней зарплаты в июне 2017 года составило 37,9%, что в натуральном эквиваленте составляет 2789 гривень.

Реальная заработная плата в Украине в июне 2017 года по сравнению с маем увеличилась на 5,8% - до 5337 гривень, а относительно июня 2016 года - на 18,9%.