Глава Минфина: в будущем Украина как акционер МВФ и Всемирного банка будет помогать другим странам

Сотрудничество с Международным валютным фондом и Всемирным банком необходимо Украине для демонстрации уверенности иностранным инвесторам и партнерам в том, что наша страна движется правильным путем и реформы будут продолжены.

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Об этом написал министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.

«Реформы, которые мы внедряем в рамках сотрудничества с МВФ и Всемирным банком, нужны не международным финансовым институтам, а нам. Этих изменений от нас требует украинское общество. Именно будущее нашей страны требует земельной и пенсионной реформ, приватизации государственных предприятий, бюджетной дисциплины, реформы Государственной фискальной службы», - отметил министр.

Также Данилюк подчеркнул, что работа с МВФ и Всемирным банком - это опыт и инновационные решения. «Мы заинтересованы в том, чтобы из всего мирового опыта выбрать для себя лучшие практики. В этом помощь МВФ и Всемирного банка очень ценна», - добавил он.

Министр отметил, что благодаря реформам, проводимым в рамках сотрудничества с фондом, экономика Украины продолжит восстанавливаться, и в ближайшем будущем Украина как акционер МВФ и Всемирного банка будет помогать другим странам. «Уверен, наш опыт будет ценным и полезным. А главное – успешным», - резюмировал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

По результатам третьего пересмотра программы EFF Международный валютный фонд призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

Украина рассчитывает получить в текущем году еще два транша от МВФ на сумму 3 млрд долл.

Очередная миссия фонда ожидается в Киеве с 12 сентября.