«ВТБ Банк» привлек 129 млн. долларов

ОАО «ВТБ Банк» привлек 129 млн. долл. на условиях субординированного долга от российского «Внешторгбанка» (ВТБ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Согласно предоставленной информации, кредит привлечен сроком на 7 лет и сейчас проходит процедуру регистрации в Национальном банке Украины.

Справка УНИАН. ОАО «ВТБ Банк» (до марта 2007 года – банк «Мрия») основано в 1992 году.

Активы банка на 1 января 2009 г. составили 28 млрд. 343 млн. 611 тыс. грн., обязательства – 25 млрд. 830 млн. 365 тыс. грн., собственный капитал – 2 млрд. 513 млн. 246 тыс. грн.

Уставный капитал банка в 2008 г. увеличился в 3,4 раза – до 2 млрд. 158 млн. 784 тыс. грн.

Чистая прибыль «ВТБ Банка» в 2008 году увеличилась почти в 5 раз – до 55,8 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,8902% акций ОАО «ВТБ Банк».