Кабмин не будет повторно вносить в ВР законопроекты по ПФУ и «Нафтогазу»

Правительство не намерено повторно вносить в Верховную Раду законопроекты относительно сбалансирования бюджета Пенсионного фонда и финплана НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции после внеочередного заседания правительства, отвечая на вопрос журналистов о необходимости внесения изменений в государственный бюджет относительно Пенсионного фонда и НАК «Нафтогаз Украины», которые могут приниматься только через закон в парламенте.

«Мы нашли правовые возможности постановлениями правительства урегулировать все вопросы, которые касаются сбалансирования бюджетов Пенсионного фонда и НАК «Нафтогаз Украины». Мы больше не будем подавать в парламент аналогичные законопроекты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее мнению, путь через постановления правительства длиннее и сложнее, чем через законы. «Безусловно, через законы это было бы проще, лаконичее и более, мне кажется, оптимально. Через постановления – это другой вариант подхода, но он тоже является абсолютно правовым», - подчеркнула глава правительства.

Премьер-министр сообщила, что правительство единогласно приняло все необходимые постановления. В частности, о сокращении части расходов государственного бюджета несоциального направления, о повышении тарифов на газ и электроэнергию для зажиточных людей, о сбалансировании бюджета Пенсионного фонда и финансового плана компании «Нафтогаз Украины», о легализации средств, которые получают бюджетные учреждения за предоставление платных услуг и тому подобное.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство не ввело ни одной дополнительной категории платных услуг. «Все гарантированные государством бесплатные услуги будут предоставляться бесплатно», - добавила она.

Кроме того, сообщила премьер-министр, Кабмин на сегодняшнем заседании откорректировал совместное с Национальным банком постановление, касающееся рекапитализации коммерческих системных банков.

Как сообщал УНИАН, ВР сегодня на утреннем заседании не внесла в повестку дня три антикризисных закона, необходимых для получения очередного транша кредита МВФ.

В частности, не были включены к рассмотрению законопроекты: «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» (относительно безотлагательных мер по обеспечению энергетической безопасности Украины); «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пенсионном обеспечении» и «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (относительно пересчета пенсий работающим пенсионерам).

За включение данных законопроектов в повестку дня голосовали в полном составе фракции БЮТ и Блока Литвина, но фракция НУ-НС голосовала лишь частично. Фракции Партии регионов и КПУ не поддержали включение данных законопроектов в повестку дня.