МВФ еще не решил относительно объединения траншей для Украины

Международный валютный фонд еще не определился, каким образом Украине будет предоставлен следующий транш кредита МВФ – будут ли второй и третий траншы объединены, либо будет использована другая схема.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сегодня журналистам.

«Я могу сказать, что мы еще проводим консультации и дискуссии с правительством, НБУ, Секретариатом Президента по этому вопросу. И поэтому думаю, что сейчас преждевременно давать какие-либо комментарии касаемо того, как это будет происходить», - заявила Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Напомним, что согласно графику предоставления кредита "стенд-бай", в мае Украина должна получить третий транш кредита, вместе с этим еще не решен вопрос с получением второго транша.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

Между тем, в феврале глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

Глава миссии Международного валютного фонда в Украине Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ прибыла в Киев 8 апреля.

13 апреля первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК, рассказывая об итогах совещания у Президента Виктора ЮЩЕНКО при участии премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, руководства НБУ, представителей оппозиции, миссии МВФ, Всемирного банка, заявил, что вУкраине надеются, что во второй декаде мая будет принято решение о возобновлении сотрудничества с Международным валютным фондом.