Рекордный рост евро и повышение рейтинга Украины по версии Moody's: экономические итоги недели (инфографика)

Moody's повысило рейтинги Украины с Саа3 до Саа2 и улучшило прогноз со "стабильного" до "позитивного"; соответственно улучшены рейтинги шести банков. Также Украина поднялась с 14 на 12 место из 67 стран в рейтинге производителей стали по итогам 7 месяцев 2017 года, выработав 12,3 млн тонн стали.

Корпорация OPIC (США) планирует инвестировать $250 млн в проекты "Энергоатома" и $400 млн в ветровую энергетику. Украинско-немецкая компания инвестирует €800 тысяч в модернизацию свалки на Полтавщине, с целью производства электроэнергии из мусора.

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Украинцы, которые работают в Германии, в 2016 году перечислили домой рекордные за последние 5 лет €56 млн. А 4 тысячи украинских беженцев получили разрешение на переселение в США за 10 месяцев текущего фискального года против 2,5 тысяч человек за весь 2016 год. Убытки от урагана Харви, который пронесся в США, оценили в $180 миллиардов. Это выводит его в топ-10 самых разрушительных ураганов в истории Соединенных Штатов.

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В то же время курс евро относительно доллара превысил двухлетний максимум, достигнув уровня $1,1966.