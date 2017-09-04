В Украине дорожают доллар и евро: Нацбанк продолжает опускать официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2590.6249 (4 сентября – 2574.8384)

100 EUR – 3084.1389 (4 сентября – 3069.2074)

10 RUR – 4.4835 (4 сентября – 4.4351)

В понедельник, 4 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,82/25,87 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,73/30,79 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,44/0,45 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17-00 установился на уровне 25,9062 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 474 сделки на сумму 284,48 млн долл.