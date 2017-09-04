Рост цен ускорится: Совет по финансовой стабильности ожидает роста инфляции выше прогнозов

Совет по финансовой стабильности считает системные риски для финансовой системы Украины контролируемыми, а ожидания - положительными.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка со ссылкой на итоги очередного заседания совета при участии представителей НБУ, Министерства финансов и других регуляторов финансового рынка.

Совет отметил, что экономический рост в стране является волатильным и умеренным в результате длительного негативного эффекта блокады неконтролируемых территорий, однако этот рост должен ускориться в 2018 году.

В то же время совет отметил повышение рисков более существенного отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона на конец текущего года (8% плюс/минус 2 п.п.) в результате стремительного роста цен на овощи и фрукты после неблагоприятных погодных условий и сокращения предложения мясомолочной продукции на внутреннем рынке.

При этом, как отмечается в сообщении, фундаментальное давление на инфляцию остается умеренным благодаря низкой волатильности на валютном рынке и стабилизации инфляционных ожиданий.

Справка УНИАН. Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины под руководством главы Национального банка и министра финансов при участии руководства Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.