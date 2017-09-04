В Украине появились первые криптоматы для покупки биткоинов

В Киеве размещены первые в стране шесть криптоматов для продажи биткоинов за наличные. Об этом сообщает KUNA Bitcoin Agency на своей странице в Facebook.

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"Сегодня, 4 сентября, началось открытое тестирование системы криптоматов в Украине. Частный предприниматель, купивший первые шесть терминалов для продажи биткоинов за наличные, уже разместил их в Киеве, еще два на следующей неделе появятся в Харькове", - говорится в сообщении.

Техническую часть работы криптоматов обеспечивает криптовалютная биржа KUNA, покупка происходит по текущему курсу биткоина, используя API биржи.

Отмечается, что по завершению тестирования все желающие смогут приобрести криптоматы для установки. Уже получены заявки на более чем 150 крипто-терминалов по всей Украине.

Как сообщал УНИАН, в Нацбанке заявили, что Bitcoin не попадает под определение валюты, но при этом майнинг (изготовление криптовалют) не является нарушением законодательства.

Виртуальная валюта Bitcoin является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой. Bitcoin могут использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать.

Валюта не имеет единого эмиссионного центра. Эмиссия криптовалюты Bitcoin полностью децентрализована и может быть осуществлена случайным образом любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержки работы системы.