Налоговое законодательство не планируют менять для бюджета-2018 - Данилюк

Министерство финансов Украины не будет инициировать изменения в налоговое законодательство для принятия государственного бюджета на 2018 год, заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире "Громадського".

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"Мы посмотрели - нет потребности. Может быть, потребуется изменить индексирование ставок каких-либо, что делается ежегодно, но мы не видим на этом этапе потребности. Они могут появиться, но о кардинальных изменениях речь не идет", - сказал министр.

По его словам, для бизнеса важна уверенность в завтрашнем дне, но при постоянных изменениях правил игры это невозможно.

Также Данилюк отметил, что бюджет, как и в прошлом году, будет представлен в Верховную Раду вовремя – 15 сентября. "Есть график, он утвержден в Бюджетном кодексе. Это закон, и мы будем его придерживаться", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в июле начало работу над проектом госбюджета на 2018 год на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы c прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.

Резолюция предусматривает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2% с 3% ВВП, государственного долга - до 55% ВВП с 66,8% ВВП и базируется на условии выполнения программы кредитования Международного валютного фонда в полном объеме.

Бюджетный трансферт на покрытие дефицита Пенсионного фонда в каждом из годов составит 141,3 миллиарда гривень, а на проведение земельной реформы в 2018 году планируется выделить 453 миллиона гривень, в 2019 году - 132 миллионов гривень, в 2020 году - 297 миллионов гривень. От приватизации правительство намерено выручить 17,1 миллиарда гривень в 2018 году, 17,1 миллиарда гривень в 2019 году и 0,5 миллиарда гривень в 2020 году.

На дорожное строительство планируется выделить 154 миллиардов гривень за три последующих года.