Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Новый"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка "Новый" на основании решения Национального банка об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого финучреждения.

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Как сообщила пресс-служба фонда, процедура ликвидации продлится два года - до 31 августа 2019 года включительно, а ликвидатором банка на этот период назначен Александр Гулей.

Фонд напомнил, что требования кредиторов банка принимаются в течение 30 дней со дня публикации объявления об отзыве банковской лицензии в газете "Голос Украины" в установленной очередности.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 13 июля 2017 года признал неплатежеспособным банк "Новый", ключевым акционером которого (18,33%) было госпредприятие конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля.

Банк "Новый" работал на рынке Украины с 1992 года и на 1 апреля занимал по объему активов 58-е место среди 90 работающих банков.

В конце августа Фонд гарантирования подписал соглашения о передаче части активов и части обязательств неплатежеспособного банка "Новый" на общую сумму около 156 миллионов гривень в пользу "ТАСкомбанка".