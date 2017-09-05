Госбюджет с начала года перевыполнен по доходам почти на 8%

Государственный бюджет Украины в январе-августе 2017 года получил 527,553 миллиарда гривень доходов, что на 7,7% больше бюджетной росписи на этот период.

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Согласно данным на сайте Государственной казначейской службы Украины, поступления в госбюджет за этот период на 46,1% выше показателя за аналогичный период 2016 года.

В том числе в августе госбюджет получил 79,838 миллиарда гривень доходов, что на 5,5% ниже бюджетной росписи на этот месяц, но на 33,3% выше показателя за август 2016 года.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины в январе-июле текущего года получил 447,635 миллиарда гривень доходов, что на 10,3% больше бюджетной росписи на этот период.