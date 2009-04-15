Иена в мире растет к доллару

Курс иены растет по отношению к американскому доллару до самого высоко уровня за последние две недели на фоне не слишком оптимистичных ожиданий публикации макроэкономических данных из США, сообщает k2kapital..

В частности, ожидается, что промышленный рост в марте в стране снизился, и это уже пятый раз подряд. Прогнозируется, что в минувшем месяце снижение составило 0,9%.

Иена также укрепляется и по отношению к евро вследствие падения азиатских рынков, что приводит к сокращению инвесторами объемов более доходных активов.

В то же время евро может продемонстрировать падение по отношению к доллару на фоне опасений, что оптовые цены в Германии могут снизиться уже пятый раз подряд.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 130,48 иены, а не 131,25 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 98,5 иены за доллар против 98,98 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет $1,3246 за евро против $1,3259 в предыдущую торговую сессию.