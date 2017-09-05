Гройсман назвал приоритеты бюджета на следующий год

Приоритетами проекта государственного бюджета Украины на 2018 год, который 15 сентября будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду, станут децентрализация, поддержка реального сектора экономики, медицина и оборона.

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Об этом на своей странице в соцсети Twitter написал премьер-министр Владимир Гройсман.

"15 сентября внесем в Раду бюджет с приоритетами: децентрализация, поддержка реального сектора экономики, медицина, оборона, дороги и тому подобное", - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что проект бюджета на 2018 год будет подан на рассмотрение парламента 15 сентября. По словам министра финансов Александра Данилюка, проект госбюджета формируется в соответствии с приоритетами продолжения децентрализации и укрепления местных бюджетов, повышения социальных стандартов, стимулирования промышленности и создания новых рабочих мест.