Счетная палата: экономика Украины в первом полугодии выросла на 2,4%

Рост реального ВВП Украины за январь-июнь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 2,4%, считают в Счетной палате Украины.

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Как отмечается в заключении Счетной палаты о состоянии выполнения Закона "О государственном бюджете Украины на 2017 год" в первом полугодии, доходы госбюджета за этот период достигли 394,910 миллиарда гривень, что составляет 53,3% годового плана и на 48,7% больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

При этом в Счетной палате отметили, что более высокий уровень выполнения годового плана доходов обусловлен, в частности, зачислением в специальный фонд конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения, в сумме, которая превысила запланированный на год объем в 2,6 раза.

Также сообщается, что от приватизации госимущества поступило всего 110,8 миллиона гривень, или 1,7% плана отчетного периода.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Государственной службы статистики Украины, ВВП Украины в первом квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,5%, во втором квартале - на 2,4%.

В целом за 2016 год ВВП Украины вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года.

По прогнозам Национального банка Украины, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,6%.

Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%.