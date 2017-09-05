Ващиковский заявил, что украинцы переводят из Польши домой миллиарды евро - СМИ

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявляет, что граждане Украины, которые живут в Польше, осуществили переводов на Родину на миллиарды евро.

Как сообщает «Польское радио», Ващиковский отреагировал на слова кандидата от Социал-демократической партии Германии на пост канцлера этой страны Мартина Шульца, который во время телевизионной предвыборной дискуссии с Ангелой Меркель обвинил Польшу и Венгрию в том, что они, отказываясь принимать беженцев, препятствуют появлению европейской миграционной политики.

В частности, в связи с этим немецкий политик также пригрозил Польше финансовыми последствиями. «Причиной фиаско является, однако, существование в Европейском Союзе стран - несколько из них я упомянул, это Польша и Венгрия – которые категорически отвергают это и говорят: пусть немцы и итальянцы сами занимаются этой проблемой», - сказал Шульц.

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В то же время Ващиковский, комментируя эти слова Шульца, сказал, что нужно заниматься «иммиграционными кризисами, наступающими на Европу со всех сторон». Глава МИД Польши заявил, что в прошлом году Польша выдала украинцам более 1,2 миллиона виз. В свою очередь, в первом полугодии 2017 это количество составляло уже более 750 тысяч виз. «Более миллиона украинцев живут, работают, зарабатывают, наращивают свой доход, который отправляют в Украину. Согласно подсчетам финансовых учреждений, от 3 до 5 млрд евро переводят в Украину семьям, бизнесу», - утверждает Ващиковский.

«Помогаем иммигрантам. Поэтому прошу господина Шульца... получить больше информации, ознакомиться с ситуацией и не использовать фальшивые аргументы во внутренних, предвыборных дискуссиях в Германии», - заявил Ващиковский. Он призвал также к «справедливому подходу» по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН ранее, министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель заявил о намерении построить забор на границе с Беларусью и Украиной для защиты от диких кабанов. В течение двух-трех недель станут известны результаты анализа правовых и экологических условий сооружения забора протяженностью 729 км.