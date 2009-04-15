Госфинуслуг сократит проверки страховщиков

Госкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) намерена сократить количество плановых проверок страховых компаний, сообщил глава комиссии Виктор Суслов на Всеукраинском совещании представителей органов власти и страхового рынка в Киеве.

При этом он отметил, что внеплановые проверки Госфинуслуг будут назначать по запросам правоохранительных органов и по жалобам граждан.

Кроме того, Госкомиссия намерена усилить контроль за так называемыми «схемными» компаниями, которые занимаются отмыванием средств и минимизацией налогообложения.

По словам В.Суслова, для стабилизации ситуации на рынке страхования Госфинуслуг в первую очередь займется разработкой антикризисного плана и усилит сотрудничество с Национальным банком Украины.