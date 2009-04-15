Госфинуслуг сократит проверки страховщиков
Внеплановые только для правоохранителей
Госкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) намерена сократить количество плановых проверок страховых компаний, сообщил глава комиссии Виктор Суслов на Всеукраинском совещании представителей органов власти и страхового рынка в Киеве.
При этом он отметил, что внеплановые проверки Госфинуслуг будут назначать по запросам правоохранительных органов и по жалобам граждан.
Кроме того, Госкомиссия намерена усилить контроль за так называемыми «схемными» компаниями, которые занимаются отмыванием средств и минимизацией налогообложения.
По словам В.Суслова, для стабилизации ситуации на рынке страхования Госфинуслуг в первую очередь займется разработкой антикризисного плана и усилит сотрудничество с Национальным банком Украины.