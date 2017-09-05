НБУ сегодня продал банкам более $20 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 5 сентября, продал банкам 20,4 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,9398 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 39,9 миллиона долларов.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня, 5 сентября, к 11:00 установились на уровне 25,96/26,01 гривни/доллар.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к этому часу установился на уровне 25,9833 гривни/доллар.