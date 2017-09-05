Украинские мужчины зарабатывают на 27% больше женщин - Госстат

В Украине в 1 полугодии 2017 года среднемесячная заработная плата мужчин превысила заработную плату женщин на 26,6%, сообщила Государственная служба статистики.

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За первое полугодие среднемесячная зарплата штатного работника - мужчины в Украине составила 7779 гривень, тогда как среднемесячная зарплата штатного работника - женщины составила 6243 гривни.

Согласно сообщению, наиболее высокие зарплаты в Украине в сфере финансовой и страховой деятельности. Там мужчины зарабатывают в среднем 16 469 гривень, а женщины - 10 846 гривень.

Наиболее низкий уровень зарплат в сфере временного размещения и организации питания: у мужчин – 5254 гривни, у женщин – 4736 гривень.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, среднемесячная номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле 2017 года по сравнению с прошлым месяцем уменьшилась на 0,3%, но выросла на 36,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, - до 7339 гривень, что в 2,3 раза больше уровня минимальной заработной платы (3200 гривень).