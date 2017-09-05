Гривня укрепилась к евро, но снизилась к доллару

Во вторник, 5 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,90/25,95 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,77/30,83 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,44/0,45 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12-00 установился на уровне 25,9676 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 238 сделок на сумму 149,88 миллионов долларов.