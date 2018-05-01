Беспокойная осень гривни
Межбанковский рынок вот уже несколько дней демонстрирует повышенный спрос на валюту, что тянет вниз стоимость гривни. Мнения экспертов о том, как национальная валюта переживет традиционно тревожную осень и холодную зиму, разделились.
Участники межбанковского валютного рынка Украины после летнего затишья вот уже несколько дней наблюдают повышенный спрос на американскую валюту. Средневзвешенный курс украинской гривни на межбанке по данным Национального банка приближается к отметке 26 грн/долл., то есть, национальная валюта утратила позиции, отвоеванные у доллара за полтора месяца – с середины июля. Следом тянутся котировки наличного рынка, где доллар торгуется уже за 26,3-26,5 гривень. Что не могли не отметить украинцы, с беспокойством наблюдающие за сменой ценников в обменниках.
Учитывая повышенный спрос на валюту, Национальный банк 31 августа впервые после почти двухмесячного перерыва вышел на межбанк с продажей валюты, однако рынок демонстрировал повышенный спрос на доллар и после аукциона. Во вторник, 5 сентября, НБУ с целью поддержать слабеющую гривню объявил о проведении аукциона по продаже валюты объемом до 100 млн долл. США.
Пока национальная валюта еще не достигла отметки 27 грн/долл., заложенной в государственном бюджете на 2017 год, и уж тем более далеко от освоенного в феврале 2015 года исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. Но украинцы уже задаются вопросом: как гривня переживет период традиционной осенней турбулентности на валютном рынке.
Национальный банк смотрит в будущее с оптимизмом.
«Фундаментальные факторы остаются благоприятными для украинских экспортеров, в частности, конъюнктура на мировых рынках стали и железной руды. Последние месяцы экспортные поступления продолжали расти, в среднем превышая прошлогодние показатели примерно на 15%. Продолжает в значительных объемах заходить и выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции», - отмечается в комментарии регулятора о ситуации на валютном рынке.
Не ожидают резкого и глубокого падения гривни и эксперты, но их мнения относительно ожидаемого курса национальной валюты в предстоящие осенне-зимние месяцы разделились.
Большинство опрошенных УНИАН экспертов говорят о высокой вероятности того, что гривня в отличие от характерных для предыдущих лет осенних периодов девальвации в этом году из-за ряда позитивных факторов избежит падения.
Ломка тренда
В частности, координатор общественной платформы «Новая страна» Тарас Козак считает, что осенью украинской гривне ничего не угрожает, и курс будет колебаться в диапазоне 24,5 – 26,5 грн/долл., а в случае активизации приватизации госимущества и принятия парламентом законодательства о свободном обращении земель сельхозназначения можно даже ожидать укрепления гривни до уровня 22 - 23 грн/долл.
По словам эксперта, в прежние годы курс гривни традиционно снижался осенью по причине роста закупки газа и импорта потребительских товаров, а также неравномерности бюджетных расходов и неблагоприятной конъюнктуры внешних рынков, но для нивелирования этих факторов украинские власти провели серьезную работу.
«Это и переход на 3-летнее бюджетирование, и отказ от удержания курса гривни «до последнего», и отказ от покупки газа у агрессора. Внешняя конъюнктура в этом году тоже благоприятная, а урожай зерновых ожидается неплохой», - пояснил Козак.
Руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен также считает, что украинский валютный рынок уже не так подвержен сезонности, как это было ранее, и предрекает спокойную осень для национальной валюты, как это было в конце 2004 года.
«Главный фактор, который сейчас движет рынок, внешний: ослабление доллара против других основных валют мира и полное нивелирование фактора страха по китайской экономике, которое было достаточно сильным в начале 2017 и в 2016 году. Внутренние факторы в основном нивелированы «очисткой» финансового сектора», - считает эксперт.
Аналитик Dragon Capital Сергей Фурса тоже пока не видит предпосылок для существенного ослабления гривни по отношению к доллару, прогнозируя курс до конца года на уровне около 25-26 грн/долл.
«У гривни действительно есть сезонная осенняя слабость, чему способствовали высокая потребность в энергоресурсах, пиковые закупки импорта под новый год и поведение аграриев, которые переводили выручку в доллары. Но не факт, что так будет и этой осенью. Тренд другой», - отметил эксперт, напомив также о благоприятной ситуации на внешних рынках, сильном экспорте, а также о высоких поступлениях от «заробитчан» из Польши и проведенной Нацбанком очистке банковской системы.
Фактор неопределенности
Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, также как и предыдущие эксперты, не предвидит резких девальвационных скачков, учитывая «сбрасывание» валюты населением и возобновление роста ресурсных цен. В то же время, он рекомендует учитывать, что дополнительные экспортные доходы через несколько месяцев трансформируются в более смелый инвестиционный спрос, что в свою очередь дает ускорение инвестиционному импорту с последующим расширением торгового дефицита.
«Поэтому мы прогнозируем рост дефицита во втором полугодии и возобновление умеренного девальвационного давления в осенние месяцы. Также осенью стоит ожидать снижения активности населения по продаже валюты. А в случае резких курсовых изменений можно также ожидать активной покупки», - отметил эксперт, называя наиболее вероятным осенний курс на уровне 27-28 грн/долл.
Кроме того, Паращий напомнил, что ключевым риском для гривни остается фактор неопределённости дальнейшего сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом.
«Обычно новые транши успокаивают ожидания по гривне. Похоже, что следующий транш уже «заложен» в ее цене, и если к середине осени по траншу будет оставаться неопределенность – есть риск резкой девальвации», - предупредил эксперт.
Есть ли угрозы для гривни в предстоящий осенне-зимний период, станет очевидно уже в течение сентября, когда свою работу в Киеве завершит очередная миссия МВФ, прибывающая в Киев 12 сентября. Причины для опасений есть, поскольку ключевые требования по результатам предыдущего пересмотра программы с Фондом, включая ускорение приватизации, развитие рынка сельхозземель, демонстрацию прогресса в борьбе с коррупцией и проведение пенсионной реформы, – пока украинскими властями не выполнены.
Также не стоит забывать, что приближается год выборов, усиливая популистские настроения украинских политиков. Инициативы популистов стоят денег и как правило оборачиваются дальнейшей инфляцией и девальвацией. Предстоящая осень станет четким катализатором того, пришли ли действующие политические силы во власть с благими намерениями изменить страну всерьез и надолго, либо как и «папередники» просто хотят дотянуть до следующих выборов в Верховную Раду. Валютный рынок будет внимательно следить.
Ольга Гордиенко