UBS дополнительно сократит 7,5 тыс. рабочих мест

Крупнейший банк Европы - швейцарский UBS – объявил сегодня о дополнительном сокращении 7,5 тыс. рабочих мест. Данное решение последовало после регистрации банком новых убытков в 1-м квартале текущего года - 2 млрд швейцарских франков /1,75 млрд долл./, а также значительного оттока клиентов.

За последние полтора года UBS уже ликвидировал в своих различных подразделениях 11 тыс. рабочих мест. Одновременно швейцарский банк списал в качестве убытков по потерявшим ликвидность облигациям 50 млрд долл. Это самые крупные потери, которые зафиксировал в ходе нынешнего кризиса европейский банк.

Всего в мировом банковском секторе с начала нынешнего кризиса работу потеряли 300 тыс. человек. При этом банки уже списали совокупные убытки на сумму 1,3 трлн долл., передает ПРАЙМ-ТАСС.