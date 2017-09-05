Украинцы продолжают сдавать валюту: в августе продали банкам почти на $200 миллионов больше, чем купили
13:44, 05 сентября 2017Финансы
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В августе банки продали наличной валюты населению на 597,5 млн долл., купили – на 791,3 млн долл.
В в августе банки продали наличной валюты населению на 597,5 млн долл. / фото УНИАН
Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в августе составила 193,7 млн долл.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в августе банки продали наличной валюты населению на 597,5 млн долл., купили – на 791,3 млн долл.
Также сообщается, что с начала года, в январе-августе, украинцы продали банкам на 1,995 млрд долл. больше наличной валюты, чем купили.
Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением через банки в 2016 году составила 2,48 млрд долл., что в 1,6 раза выше показателя за 2015 год.
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