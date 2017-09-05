В Минсоцполитики объяснили формулу расчета пенсий после реформы

Законопроект о пенсионной реформе предусматривает единую формулу расчета пенсий с привязкой к средней заработной плате в Украине, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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В частности, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по формуле: "Размер пенсии = Сз × ИКЗ × Кс", где Сз - размер средней заработной платы в Украине за 3 года перед обращением за назначением пенсии, ИКЗ - индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение размера получаемой зарплаты по отношению к средней зарплате, с которой уплачивались взносы, - эту информацию каждый может получить в любом отделении Пенсионного фонда), а Кс - коэффициент страхового стажа, определяется как множитель продолжительности лет стажа работы человека на величину оценки одного года страхового стажа.

"В случае реализации мер по осовремениванию пенсий, тем пенсионерам, кому пенсия уже назначена, – будет использоваться показатель средней заработной платы, который используется для назначения пенсии в 2017 году - показатель за 3 года - 2014, 2015 и 2016 годы", - говорится в сообщении.

В настоящее время величина оценки одного года страхового стажа равна 1,35, а с 1 января 2018 года составит 1, при этом в результате изменения коэффициента изменения размера пенсий в сторону уменьшения не произойдет, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, который не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.