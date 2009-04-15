Кабмин сегодня определит банки для рекапитализации

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что сегодня планируется определить перечень банков для рекапитализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании Кабинета министров.

«Сегодня вечером мы будем первый раз собирать совет по рекапитализации банков уже непосредственно для определения перечня банков, которые попадут под защиту правительства. И безусловно, под защиту правительства попадут те люди, которые держат в этих системных банках, прекративших платежи, свои деньги на депозитах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на вчерашнем заседании откорректировал совместное с Нацбанком Украины постановление, касающееся рекапитализации коммерческих системных банков, принятое 2 апреля т.г.