Курс доллара в банках почти тот же

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн., продают – по 8,05 грн. По сравнению с 14 апреля, курс покупки-продажи американской валюты почти не изменился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,85-8,005 грн., по продаже – 8,03-8,07 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,47 грн., что на 0,4% дешевле, чем 14 апреля, продают – по 10,76 грн., что на 0,5% дешевле. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,37-10,60 грн., по продаже – в пределах 10,67-11,00 грн.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня незначительно понизился, по сравнению с 14 апреля, и составляет в среднем 0,2204/0,2459 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,19-0,23 грн., по продаже – 0,23-0,26 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 7,97 грн., продают – по 8,05 грн. (курсы не изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,54 грн., продажи – 10,74 грн., незначительно изменился со вчерашнего дня.

Курс покупки/продажи российского рубля в среднем по киевским банкам почти не изменился, по сравнению с 14 апреля, и составляет 0,2197/0,2486 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,95/8,04 грн., евро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,20/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/8,12 грн., евро – 10,30/11,10 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,97/8,025 грн., евро – 10,57/10,71 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 15 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,22252, к российскому рублю – 0,23062.