Международные резервы Украины превысили $18 миллиардов

Международные резервы Украины на 1 сентября 2017 года достигли эквивалента 18,035 миллиарда долларов США, что на 240 миллионов долларов США, или на 1,3%, выше показателя на 1 августа и является максимальным показателем с начала 2014 года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные, с начала текущего года рост резервов составил 16%.

Регулятор отметил, что в августе объем резервов вырос за счет поступлений в пользу правительства на 351,5 миллиона долларов США от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа и валютных интервенций НБУ на межбанковском рынке, по итогам которых чистая покупка валюты регулятором составила 234 миллионов долларов.

В то же время в августе были перечислены платежи правительства и НБУ в пользу Международного валютного фонда на сумму 448,7 миллиона долларов, а также платежи по обслуживанию и погашению валютного госдолга на 50,1 миллиона долларов.

Также сообщается, что по состоянию на 1 сентября объем резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 августа 2017 года составили 17,795 миллиарда долларов США в эквиваленте, что на 0,97% ниже показателя на 1 июля.

По обновленным прогнозам НБУ, уровень международных резервов составит 20 миллиардов долларов на конец 2017 года и 27,1 миллиарда долларов на конец 2018 года.