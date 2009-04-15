Межбанк: доллар снижается

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0050/8,0450, к 11:00 сузился спрэд 8,0100/8,0350 грн./долл. по сравнению с 8,0150/8,0350 грн./долл. к закрытию торгов во вторник.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2380/0,2405, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2387/0,2402 против 0,2396/0,2406 на вчерашних торгах. В России курс доллар-рубль поднялся, и к 11:00 установился на уровне 33,4425 (+0,0949).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3206/08, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,5690/10,6280, к 11:00 установились на следующих значениях 10,5880/10,6270, тогда как вчера ценовые уровни остановились на 10,6545/10,6870.