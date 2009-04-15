Тимошенко: МВФ примет положительное решение по кредиту

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что решение Кабинета министров позволит Международному валютному фонду принять позитивное решение о выделении очередных траншей кредита Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на очередном заседании правительства.

«Наше вчерашнее внеочередное заседание и те решения, которые были приняты, полностью сменили то разочарование, которое возникло в связи с провалом законов в Верховной Раде, на оптимизм миссии Международного валютного фонда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, вчерашнее решение правительства воспринимается «нормально, как эффективная работа, которая через несколько дней будет иметь соответствующие результаты».

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила всех членов правительства за работу над постановлениями правительства, которые позволяют продолжить сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля на внеочередном заседании правительства были приняты постановления о сокращении части расходов государственного бюджета несоциального направления, о повышении тарифов на газ и электроэнергию для состоятельных людей, о сбалансировании бюджета Пенсионного фонда и финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», о легализации средств, которые получают бюджетные учреждения за предоставление платных услуг и пр.