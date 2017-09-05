Украину назвали одной из наиболее привлекательных стран для инвесторов

Украина возглавила список наиболее привлекательных стран для инвестиций в регионе EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки), сообщает издание Institutional Investor.

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Согласно проведенному изданием исследованию, 32% опрошенных инвесторов рассматривают нашу страну как первую страну для поездки с целью изучения потенциальных сделок, 26% инвесторов намерены в первую очередь посетить Румынию, 25% - Нигерию, 24% - Кению.

В исследовании отмечается, что наибольший интерес к Украине проявляют инвесторы из России, стран СНГ, Восточной и Центральной Европы.

Наиболее интересной отраслью для инвестиций традиционно было названо сельское хозяйство.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ожидает, что приток прямых иностранных инвестиций по итогам текущего года составит 4,5 млрд долл. против 3,8 млрд долл., привлеченных в 2016 году.

Правительство прогнозирует экономический рост в 2017 году на уровне 1,8%, в 2018 году - 3%, в 2019 году - 3,6%, а в 2020 году - 4%.