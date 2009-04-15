Польша может получить от МВФ 20,5 млрд. долл.

Польша присоединится к «эластичной линии кредитования» (Flexible Credit Line) Международного валютного фонда (МВФ), что позволит ей получить 20,5 млрд. долл. кредита, если страна будет нуждаться в деньгах в условиях мирового экономического кризиса.

Как сообщает TVN24, польский министр финансов Яцек РОСТОВСКИЙ отметил, что эти средства могут быть выделены Национальному банку страны в поддержку курса злотого, который осенью 2008 года снизился к валютам более чем на 50%. В то же время он заверил, что Польша сейчас не нуждается в средствах МВФ, однако сможет использовать их в случае ухудшения экономической ситуации.

Министр подчеркнул, что к FCL могут присоединиться только страны, которые имеют сильную экономику, к которым, в частности, принадлежит польская. «Это так называемый «платиновый клуб», - добавил он.

По данным министра, Польша станет второй страной в мире после Мексики, которая присоединилась к новой кредитной линии МВФ, внедренной в 2009 году.

В сообщении пресс-службы МВФ, которым располагает УНИАН, директор фонда Доминик СТРОСС-КАН положительно оценил согласие польского правительства присоединиться к новой кредитной линии МВФ. «Я очень доволен позитивным ответом Польши на предложение, которое направлялось сильным экономикам, относительно использования новых инструментов для усиления международного доверия», - отметил он. Д.СТРОСС-КАН добавил, что надеется на оперативное утверждение новой кредитной линии для Польши исполнительным советом МВФ.

По данным пресс-службы фонда, программа FCL является своеобразной страховкой для сильных экономик развивающихся стран на случай ухудшения экономической ситуации. Программа МВФ рассчитана на 1 год с возможностью продления на следующие 6 месяцев. Мексика может получить от МВФ в рамках FCL 47 млрд. долл. из 750 млрд. долларов, о выделении которых договорились лидеры 20 наибольших экономик мира на саммите 2 апреля т.г. в Лондоне.

Новость о присоединении Польши к FCL привела к укреплению польского злотого с 4,38 до 4,24 злотых за евро.

Справка УНИАН. Международные резервы Национального банка Польши в начале марта 2009 г. составляли немного больше 60 млрд. долл.

По данным UBS, на обслуживание государственного и корпоративных внешних долгов Польши в 2009 г. необходимо выплатить порядка 70 млрд. долл. из свыше 240 млрд. общего внешнего долга Польши.

По данным CIA World Fact Book, номинальный ВВП Польши в 2008 г. составил почти 570 млрд. долл.